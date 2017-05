Vandaag Open dag bouwterrein Groningen Forum

Volgens directeur Dirk Nijdam is het heel bijzonder dat de bouwers mee willen werken, want het in aanbouw zijnde gebouw begint nu al behoorlijk op hoogte te komen. Maar dankzij goed georganiseerd toezicht is het toch gelukt het normaal hermetisch afgesloten bouwterrein achter de Grote Markt open te stellen, dankzij een samenwerking van bouwer BAM, Gemeente Groningen en Groninger Forum.

Rondleiding

Belangstellenden kunnen zich aansluiten bij een van de rondleidingen. Er is een route uitgestippeld door en langs het in opbouw zijnde Groninger Forum-gebouw en de parkeergarage eronder. Het gebouw bereikt einde dit jaar het hoogste punt en wordt halverwege 2019 geopend.

Meer informatie is te vinden op:

https://www.groningerforum.nl/agenda/activiteiten/dag-van-de-bouw