Vanaf maandag weer treinen naar Hoogeveen

Vanaf maandag rijden er weer treinen tussen Hoogeveen en Groningen. Afgelopen weken werden er bussen ingezet. Ook de afsluiting van de Stationsweg in Groningen is vanaf maandag verleden tijd.

Afgelopen twee weken werd er gewerkt aan het spoor bij station Assen. Het werk is volgens planning verlopen, waardoor er vanaf maandag weer treinen kunnen rijden.



Omdat er bussen werden ingezet, was de noordelijke kant van de Stationsweg in Groningen afgesloten voor het verkeer. Dat was nodig om de buspassagiers veilig in en uit te laten stappen.



Er worden maandag kruidkoeken uitgedeeld aan reizigers op alle treinstations tussen Groningen en Hoogeveen. NS en ProRail geven deze attentie aan reizigers vanwege de overlast.