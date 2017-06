Twijfels over door laten gaan van oefenwedstrijd tussen Groningen en Everton

De oefenpot tegen Everton, waar de gebroeders Koeman nu trainer zijn, is onderdeel van de voorbereiding van de Groningers op het nieuwe seizoen.



De burgemeester twijfelt omdat er geruchten gaan dat er zo’n 800 Engelse fans naar Groningen zouden komen. Dat is veel meer dan de 75 waarop men rekende. Gevolg is dat er meer politieagenten nodig zijn.



Ook is Den Oudsten bang dat supporters van FC Groningen de confrontatie aan willen gaan met fans van Everton. Dat gebeurde ook bij wedstrijden tegen Olympic Marseille en PSV.



Den Oudsten liet de gemeenteraad donderdag al weten de wedstrijd te willen verbieden, maar kreeg alternatieve oplossingen aangedragen en gaat daar nu eerst naar kijken.