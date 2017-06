Tweede Kamerleden komen maandag naar Groningen. Ze komen zich hier verdiepen in de aardbevingsproblematiek. Dat is mooi. Maar Groningen heeft ook zéer veelbelovende nieuwe kanten. Wat jammer dat de Kamerleden niet de tijd nemen om die ook te bekijken. Dat betoogt Marijke van Beek, burgemeester van Eemsmond, in dit blog op de Groninger Internet Courant.