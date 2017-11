Twee winnaars bij Grote Groninger Eierbaltest

De wedstrijd werd georganiseerd door het culinaire stadsblog De Smaak van Stad en studentenmagazine HanzeMag. De test vond zondag plaats bij stadsbrouwerij Martinus.



In totaal deden er vijf eierballenmakers mee. Naast de winnaars waren dat Restaria Zuid, De Paardeschuur en eierbalproducent Van Genieten, die aan meerdere Groningse cafetaria’s levert. De deelnemers waren geselecteerd op basis van eerder tests in HanzeMag.



In de vakjury zat namens De Smaak van Stad hoofdredacteur Saskia Jonker en namens HanzeMag redacteur Teo Lazarov. Verder waren eierbalexpert Richard Postma, snack-innovator Jornt Weersing en Angela Prins van het Eierbalgenootschap als professionele proevers aanwezig. Ze beoordeelden de snacks op onder meer het crunch-gehalte van de paneerlaag, de smaak en textuur van de ragout en die van het gekookte ei.



Met vier stemmen kwam Koning bij de jury als winnaar uit de strijd. Het was de smaak van de ragout die volgens de juryleden de doorslag gaf. Het ruim tachtig man sterke publiek gaf de voorkeur aan Kwalitaria Jolie.



Beide winnaars gingen met een ingelijste oorkonde en een bos bloemen naar huis.