Twee weken lang geen treinen tussen Groningen en Assen

Het stationsgebied in Assen gaat helemaal op de kop. Er komen een compleet nieuw stationsgebouw en een extra perron. Dat is nodig omdat er straks zes treinen per uur gaan rijden tussen Groningen en Assen. Dat zijn er nu nog maar vier.



De komende twee weken is er geen treinverkeer mogelijk omdat er wordt gewerkt aan een tunnel. Ook moeten er nieuwe rails worden aangelegd en komt er een nieuwe bovenleiding.



Tussen Groningen en Hoogeveen kun je de komende twee weken reizen met stop- en snelbussen. Die stoppen niet bij station Europapark in Groningen.