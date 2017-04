Twee mannen aangehouden na schietpartij in Vinkhuizen

In Groningen is vrijdagavond bij een schietincident in de Topaasstraat een 33-jarige man in zijn woning gewond geraakt. In de loop van de avond zijn twee mannen van 22 en 23 jaar uit Groningen aangehouden.

De politie meldt zaterdag dat de rol van de mannen wordt onderzocht. Het motief van de schietpartij in de wijk Vinkhuizen is ook nog niet duidelijk.



De schietpartij vond om tien over half 8 plaats in de Groningse wijk Vinkhuizen. Het slachtoffer werd om een nog onbekende reden beschoten. Hij raakte daarbij gewond aan zijn buik. Er is een traumahelikopter ingezet om eerste hulp te verlenen en het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen. Het is nog niet duidelijk hoe het nu met de man gaat.



Pistool

Bij de zoektocht naar de daders zette de politie ook een helikopter in. De politie had signalementen van de daders. Na een zoektocht konden ze het duo op het Jaagpad aanhouden.



Ooggetuigen hebben tegenover RTV Noord verklaard dat ze drie schoten hebben gehoord. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien. Die kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.