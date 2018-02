Twee boetes voor FC Groningen wegens vuurwerk

FC Groningen heeft van de KNVB twee boetes opgelegd gekregen vanwege het afsteken van vuurwerk door supporters van de club. In totaal moet de club 12.500 euro betalen.

FC Groningen krijgt de boete voor het afsteken van vuurwerk bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op 25 november vorig jaar. De geldboete bedraagt 7.500 euro, waarvan 5.000 euro onvoorwaardelijk. Voor het voorwaardelijke deel geldt een proefperiode van 1 jaar.



Ook voor het afsteken van vuurwerk tijdens de uitwedstrijd tegen Excelsior, in december vorig jaar, gaat FC Groningen op de bon. Hiervoor moet de FC 7.500 euro betalen.

Imago



Algemeen directeur Hans Nijland is niet blij met de actie van de supporters en de boetes die daar nu op volgen. “Wij vinden het prachtig dat supporters ons steunen, maar dan wel op een positieve manier. Het afsteken van vuurwerk hoort daar niet bij. Buiten dat het voor medesupporters gevaarlijk kan zijn, levert het de club onnodige torenhoge boetes op.”



De boetes doen ook het imago van FC Groningen geen goed. “De hoogte van deze boetes zal alleen maar verder oplopen bij eventuele toekomstige overtredingen en het mag duidelijk zijn dat dit de club enorm schaadt.”



FC Groningen heeft de mogelijkheid om de boetes te verhalen op de daders. Het is nog onbekend of dit gebeurt.