Tot nu toe ruim 200 meldingen van vuurwerkoverlast in Groningen

Het meldpunt vuurwerkoverlast is een initiatief van GroenLinks, dat ermee in kaart wil brengen hoe groot de overlast door vuurwerk is. Landelijk kwamen er sinds zaterdag meer dan 16.000 meldingen binnen.



Volgens GroenLinks betreffen de meldingen uit Groningen opvallend vaak harde knallen. Daarnaast valt op dat het aantal meldingen sinds 28 december – de dag waarop de algemene vuurwerkverkoop van start gaat – behoorlijk toeneemt, zo meldt de partij in een verklaring.



Vorig jaar kwamen er bij het meldpunt in totaal 1670 meldingen binnen vanuit Groningen.