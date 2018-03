Toch geen vluchten van Eelde naar Brussel

Volgens Nordica is er te weinig belangstelling.



Vanaf 25 maart stationeert Nordica een toestel op Eelde waarmee wordt gevlogen naar Kopenhagen (2x per dag), München en Nice. In de ruimte die nog beschikbaar is, zouden er vluchten uitgevoerd worden naar Brussel.



Nu er te weinig belangstelling is voor deze bestemming, kijkt Nordica naar een geschikt alternatief. Groningen Airport Eelde zou graag zien dat er gevlogen wordt op steden als Parijs, Milaan, Berlijn en Wenen. De verwachting is dat Nordica binnen een maand bekend maakt wat de nieuwe bestemming wordt.



Nordica neemt contact op met passagiers die tickets van of naar Brussel hebben geboekt om tot een passende oplossing te komen.