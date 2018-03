Temperaturen in Groningen stijgen, maar er is wel kans op ijzel

Het lijkt nu dan toch echt voorbij met de ijspret. De temperaturen zochten in de nacht nog het vriespunt op, maar in de loop van de middag kan het in Groningen ongeveer zes graden worden. Toch is er wel een waarschuwing voor ijzel.

Verschillende weerdiensten voorspellen regenbuien voor zondagavond en -nacht. Omdat er nog wel vorst in de grond zit, kan het daarom glad worden op sommige plekken.



Het is overdag verder behoorlijk zacht, zeker in vergelijking met afgelopen week. De temperatuur stijgt in Stad en Ommeland naar vijf tot zeven graden. Het is bewolkt en de zon laat zich minder zien.



Dat is het gevolg van een depressie, die de komende dagen zachte en vochtige lucht aanvoert. De temperaturen liggen de komende week rond de zeven graden overdag. ’s Nachts kan het heel licht gaan vriezen.