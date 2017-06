Taxichauffeur aangehouden na mishandeling

Een 39-jarige taxichauffeur in de stad Groningen is zondagochtend aangehouden nadat hij een 30-jarige man uit het Duitse Bremen zou hebben mishandeld. Dat meldt de politie zondagmorgen.

De politie kreeg eerst een melding dat er een taxi met hoge snelheid door het centrum van Groningen reed. Volgens de meldingen leek het erop alsof de taxichauffeur ergens naar op zoek was. Daarbij lieten getuigen ook weten dat de chauffeur bijna mensen aanreed.



De chauffeur was op de Vismarkt uit zijn taxi gesprongen en viel daar de Duitser aan. Die kreeg volgens omstanders meerdere klappen. De Duitser moest door ambulancepersoneel worden gecontroleerd.



Uiteindelijk kon de taxichauffeur worden aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Uit onderzoek moet blijken wat er aan de mishandeling is vooraf gegaan. De Duitse man doet aangifte.