Straten blank in De Wijert na lekkage hoofdleiding

Enkele straten kwamen gistermorgen helemaal blank te staan in De Wijert nadat een hoofdleiding van het Waterbedrijf lek was geslagen. Stadjer Bert Postma maakte er bijstaande foto’s van, die te zien zijn op de GIC. De lekkage ontstond aan de Van Lenneplaan. Dat zorgde er voor dat een aantal huishoudens zonder water kwam. Een kruising aan de Van Ketwich Verschuurlaan moest worden afgesloten voor verkeer. In de loop van de dag gisteren werd de lekkage verholpen. Hoewel de situatie dus al lang hersteld is wilden we u de beelden niet onthouden omdat ze aantonen hoe groot de gevolgen kunnen zijn van het knappen van een waterleiding.