Statenleden: “Snelle reparatie Friesenbrücke in Duitsland”

Statenleden van meerdere partijen uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel vinden dat er meer vaart gezet moet worden achter de reparatie van de Friesenbrücke in Ost-Friesland. Die is al sinds 2015 kapot, en dat is zeer slecht voor de bereikbaarheid van heel Noord-Nederland per trein, zo menen deze Statenleden. Ze vinden dat er nu snel een besluit genomen moet worden, aldus Christiaan Serbanescu-Kele Statenlid in Groningen voor de SP.

De Statenleden lieten hun onvrede horen over de vertraging rondom de reparatie van de Friesenbrücke, waarover het treinverkeer vanuit Groningen naar Duitsland gaat. Dit deden ze tijdens een zitting met parlementariërs van de Duitse deelstaat Niedersachsen. Eind 2015 werd de Friesenbrücke geramd door een vrachtschip, maar hoe en wanneer de brug gerepareerd wordt, is nog onduidelijk. Intussen kunnen de treinen niet rijden. Wat de Noorderlingen betreft is het onbegrijpelijk dat er anderhalf jaar na het ongeluk nog steeds geen zicht is op reparatie.

“Als dit een treinbrug tussen Hannover en Berlijn of Hamburg was geweest, denkt u dat het dan ook allemaal zo lang had geduurd?” vroeg SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele de Duitse parlementariërs. “Ik vind dat moeilijk te geloven”. Met zijn onvrede en verbazing waren veel aanwezige Statenleden het eens. Hierop hebben ze gezamenlijk een verklaring opgesteld en meegegeven aan de Duitsers.

De Noordelijke Statenleden wijzen op het belang van een goede treinverbinding, die niet bij de grens ophoudt. Ze willen dat er eindelijk een knoop wordt doorgehakt, zodat de trein naar Duitsland zo snel mogelijk weer kan gaan rijden. Deze week vergadert het parlement van Niedersachsen weer over de brug.

(Foto: Royal Wagenborg)