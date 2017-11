Stadstoezichthouder niet blij met felgele fietsen in binnenstad

De felgeel gespoten fietsen die her en der in de Groningse binnenstad verspreid staan, zijn volgens Inspecteur Openbare Ruimte en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Hendrik van der Veen een vervuiling van het straatbeeld. "Is zo niet de bedoeling!', tweet hij zaterdag bij een aantal foto's van de opvallende fietsen.