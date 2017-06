Stadjers stelen sloep in Friesland

De politie heeft donderdagmiddag twee Groningers opgepakt die in een gestolen sloep over de Friese wateren bij Eernewoude voeren.

Een getuige had via Waternet een melding gekregen van de diefstal van een sloep in Grou. Later op de dag zag hij de boot varen bij het plaatsje Warten en waarschuwde de politie.



Meerdere politie-eenheden, waaronder de politieboot van Burgum, snelden toe om de sloep te onderscheppen.



Toen de twee Stadjers de politie signaleerden, meerden ze aan om er te voet vandoor te gaan. Na een korte zoekactie in de omliggende weilanden konden ze echter alsnog worden aangehouden.