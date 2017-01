Stadjers klagen fors minder over vuurwerk

Lewenborg-West is de buurt met de meeste meldingen: 61. Gevolgd door de Indische Buurt met 58 meldingen en Ulgersmaborg en De Wijert met allebei 52 meldingen.



Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een initiatief van GroenLinks, dat ermee in kaart wil brengen hoe groot de overlast door vuurwerk is. Landelijk kwamen er deze jaarwisseling ruim 48.000 meldingen binnen.