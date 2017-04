Stadjer wil de wereld veroveren met pizza-automaat

Studenten kunnen vanaf aankomende maandag op de Zernike Campus een 'pizza trekken' uit de pizza-automaat die dan op het terrein geplaatst wordt. Het is de derde pizza-automaat van de stad.

De automaat krijgt een plek naast de Albert Heijn to go. In de automaat worden de verse pizza’s binnen vier minuten afgebakken. Het gaat volgens Jordi Hillenga, de bedenker van de automaat, om hele pizza’s met een doorsnede van 26 centimeter.

De eerste automaat kreeg een plek bij de Jumbo-supermarkt in de Euroborg. Daarna volgde een automaat in de Poelestraat en vanaf maandag dus eentje op de Zernike Campus.

Volgens de ondernemer gaat in september van dit jaar gaat een pilot van start op Nederlandse NS-stations en bij tankstations van Shell. In eerste instantie wordt op vijf plekken een pizza-automaat geplaatst. Wordt het een succes, dan zullen er volgens Hillenga meer van die automaten komen.

Zuid-Afrika

Ook vanuit het buitenland is belangstelling: binnenkort gaan er 150 pizza-automaten richting Zuid-Afrika waar ze een plekje krijgen bij tankstations en in supermarkten.

Hillenga introduceerde in 2015 als 18-jarige scholier de eerste pizza-automaat van Nederland. Volgens de ondernemer is er inmiddels ook een geüpgrade versie van zijn pizza-automaat: de pizza-automaat 2.0.

Bestellen

Deze automaat maakt het wachten op de pizza tot een feestje, zegt hij. "De automaat heeft een touchscreen die het bestellen nog makkelijker maakt. Maar dat niet alleen: tijdens het wachten kun je een spelletje doen, of juist filmpjes of foto’s maken." De automaat 2.0 wordt in september, tijdens de pilot, voor het eerst in gebruik genomen.

Vandaag, vrijdag, is de jonge ondernemer te gast bij RTL Z in Zaken.