Stadjer valt agenten aan met kettingzaag

De politie kreeg rond acht uur ’s avonds een melding dat in de Jan Bulthuisstraat in Groningen een man met een kettingzaag op straat liep. Volgens een getuige was de man ‘door het dolle heen’.



Toen agenten ter plaatse waren en het gesprek met de man wilden aangaan, pakte deze direct weer zijn kettingzaag en startte deze. Hij nam een dreigende houding aan om vervolgens snel de agenten in te lopen met de kettingzaag in zijn handen.



De agenten trokken zich daarop terug en probeerden met pepperspray de man van een afstandje onder controle te krijgen.



Uiteindelijk legde Groninger zijn kettingzaag neer en kon hij worden aangehouden. Hij is in de cel gezet en wordt verdacht van bedreiging en poging tot zware mishandeling dan wel poging tot doodslag.

Beide agenten hebben aangifte tegen de man gedaan.