Stadjer Rafaël Redczus regelde nu al beroemde foto koninklijke ‘usfie’ op de Dam

Rafaël Redczus, jarenlang actief als ondernemer in Groningen, is de maker/bedenker van de koninklijke ‘usfie’ die vorige week op de Dam in Amsterdam werd gemaakt. Het betreft de foto met koning Willem Alexander en koningin Maxima, omringd door alle dinergasten die ook jarig waren. De foto is genomen met een bijzondere giga-pixeltechniek, zodat je kunt inzoomen op alle personen die op de foto staan.