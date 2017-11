'Stadjer' Pete Hoekstra bevestigd als nieuwe Amerikaanse ambassadeur

Pieter Hoekstra werd in 1953 in de stad geboren en vertrok op zijn derde met zijn ouders naar de Verenigde Staten. In Michigan studeerde 'Pete' politiek en business en hij verdiende er miljoenen met een bedrijf in kantoormeubilair.



In 1993 begon de republikein aan een lange politieke carrière in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij staat bekend als één van de meest behoudende Republikeinse politici en was onder meer betrokken bij de oprichting van de oer-conservatieve Tea Party-beweging.



President Trump droeg Hoekstra deze zomer voor als nieuwe ambassadeur voor Nederland. Die voordracht is nu door het Amerikaanse congres goedgekeurd.



Hoekstra volgt als ambassadeur de afzwaaiende democraat Tim Broas op, die na twee jaar opstapt, naar eigen zeggen om meer tijd aan zijn familie te kunnen besteden.