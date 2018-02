Schaatskoorts loopt op – verbazing over schaatsers op Paterswoldsemeer

Enerzijds omdat er in andere delen van het land nog amper ijs ligt. Anderzijds omdat het wel gevaarlijk wordt geacht: delen van het meer zijn door de straffe wind nog steeds open. En het ijs kraakte vervaarlijk. Maar supermooi is het wel, zoals te zien op deze foto’s via Twitter van Arnold Bergsma ‏ @webfactor .

Waar wel??

In deze voorjaarsvakantie kan in elk geval wel veiliger geschaatst worden in het Ina Boudierplantsoen in De Wijert-Zuid, op het Bernoulliplein in de Korrewegwijk en aan de Borgwal in De Hoogte. De gemeente Groningen had er afgelopen vrijdag een dun laagje water aangebracht.