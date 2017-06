Rutte volgende week in Groningen om te praten over gaswinning

Demissionair premier Mark Rutte komt volgende week vrijdag naar Groningen om zich bij te laten praten over de gas- en aardbevingsproblematiek. Rutte gaat onder andere in gesprek met bestuurders, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad.

Er wordt onder andere gesproken over het nieuwe schadeprotocol, de versterkingsoperatie en de rol van de staat. Ook neemt hij de petitie ‘Laat Groningen niet zakken’ in ontvangst. De Groningse cabaretier Freek de Jonge verzamelde meer dan 200.000 steunbetuigingen.



Het bezoek wordt voor een groot deel geregisseerd door de Groningse Commissaris van de Koning René Paas. De minister-president zou zelf hebben aangegeven met gedupeerden in gesprek te willen.