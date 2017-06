Rutte vandaag op bezoek in Groningen

Rutte schuift vrijdagochtend eerst nog aan bij een ontbijt met de Franse president Emmanuel Macron. Daarna vliegt hij naar Eelde. De minister-president begint zijn bezoek bij het versterkingspunt van de Nationaal Coördinator Groningen. Daar kunnen bewoners terecht met bijvoorbeeld vragen over inspecties en versterking van woningen. In Loppersum gaat Rutte op bezoek bij een tijdelijke school.



Rond half zeven neemt de premier in het Provinciehuis in Groningen uit handen van initiatiefnemer en cabaretier Freek de Jonge de petitie 'Laat Groningen niet zakken' in ontvangst. Rutte rondt zijn bezoek af met een buffet waaraan gedupeerde bewoners, maatschappelijke organisaties en bestuurders, onder wie commissaris van de Koning René Paas, deelnemen.



Het bezoek van Rutte is beladen. Het is voor het eerst sinds twee jaar dat hij in Groningen praat met gedupeerden. Tijdens de verkiezingscampagne werd hij uitgejouwd door boze Groningers bij een televisieoptreden bij Pauw en Jinek.