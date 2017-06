Rutte: ‘Snelheid versterken woningen moet omhoog’

‘Nu de plannen voor het versterken van woningen klaar zijn, moeten we ons richten op uitvoeren, uitvoeren en uitvoeren. De snelheid moet omhoog.’ Dat zei premier Mark Rutte vrijdagmiddag in Appingedam tijdens een werkbezoek aan de provincie. Hij werd aan het begin van zijn bezoek opgewacht door enkele tientallen demonstranten.

Volgens de premier was het niet zijn bedoeling om er tijdens het werkbezoek naar te streven het vertrouwen van Groningers te herstellen. ‘Dat gaat me vandaag niet lukken’. Volgens hem was hij vooral naar Groningen gekomen om te praten met de gedupeerden. Hij sprak een half uur met actievoerders.



Eind van de middag zou hij in het provinciehuis de petitie ’Laat Groningen niet zakken’ van Freek de Jonge in ontvangst nemen