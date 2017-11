Ruim 850 aanmeldingen voor 'Bijstand op Maat': project deze week van start

Er zijn ruim 850 aanmeldingen binnengekomen voor het experiment Bijstand op Maat. Daarmee is het streefaantal van 700 deelnemers ruimschoots behaald. In Bijstand op Maat onderzoeken de gemeenten Groningen en Ten Boer samen met de Rijksuniversiteit Groningen het effect van eigen regie en keuzevrijheid voor bijstandsgerechtigden.

De groep deelnemers wordt opgesplitst in vier groepen. Eén groep heeft geen sollicitatieplicht, een groep mag extra bijverdienen en een groep krijgt extra begeleiding. Uniek in Groningen is dat er een vierde groep is die zelf een van de drie mogelijkheden mag kiezen.



“Het grote aantal aanmeldingen is voor mij een bevestiging dat veel bijstandsgerechtigden de overtuiging hebben dat het ook anders kan binnen de bijstandswet”, aldus Mattias Gijsbertsen, wethouder sociale zaken. “De deelnemers zijn nieuwsgierig wat meer keuzevrijheid, maatwerk en vertrouwen voor hen kan betekenen. Ik deel die nieuwsgierigheid en ben heel benieuwd naar de eerste resultaten.”



Door de vele aanmeldingen wordt voldaan aan de minimale voorwaarden van zowel het rijk als de gemeente om te kunnen starten met het twee jaar durende project. Dat gebeurt deze week met het verzenden van de brief aan de 850 deelnemers waarin hun deelname wordt bevestigd.