Ruim 10 procent minder WW-uitkeringen in Groningen

Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Groningen is in een jaar tijd met ruim 10 procent gedaald. Dat meldt het UWV.

In april dit jaar kregen iets meer dan 15.000 Groningers een WW-uitkering. Dat is 10,9 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.



Volgens het UWV profiteren WW’ers van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden ze weer vaker werk. Vooral in de bouw daalde de werkloosheid, afgelopen jaar zelfs met 34 procent.



Ongeveer twee derde van de mensen met een WW-uitkering slaagt erin binnen een jaar weer aan het werk te gaan.