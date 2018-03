RUG beste brede universiteit van Nederland

In de Keuzegids Masters 2018 zijn beschrijvingen opgenomen van alle masteropleidingen die officieel in Nederland zijn geregistreerd. Bij de meeste masters wordt met punten een kwaliteitsoordeel gegeven. Sommige studies zijn zo goed dat ze het label Topopleiding hebben gekregen.



In totaal worden in de gids zeventien opleidingen aan de RUG beloond met het predicaat Topopleiding. Vorig jaar waren dat er nog tien.



Een studie kan ook de beste zijn in een lijst van soortgelijke opleidingen. Daarbij haalde de RUG, net als vorig jaar, dertien eerste plekken.



Rector Magnificus Elmer Sterken is trots op de resultaten. “Onze Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft de allerbeste universitaire masteropleiding van Nederland in huis. De researchmaster Economics and Business behaalde maar liefst 104 punten. Ook de master Nanoscience scoort uitmuntend met 102 punten en staat daarmee voor het zesde jaar achtereen in de top drie van beste masteropleidingen in Nederland.”



“Met de Masterweek in het vooruitzicht is dit prachtig nieuws”, zegt Sterken. In die Masterweek van 19 tot 23 maart, organiseren de RUG-faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie.



In de Keuzegids worden alle Nederlandse masteropleidingen kort beschreven. Bij de meeste wordt een kwaliteitsoordeel gegeven, op basis van studentenoordelen en het oordeel van keurmerkinstantie NVAO.