Route The Walkthrough Groningen compleet!

Hardloop evenementen zijn voorspelbaar en daardoor weinig verrassend. The Walkthrough pakt dit anders aan! Met elk jaar een ander prachtig parcours van 6,5 km DWARS door de mooiste gebouwen van Groningen.



Wat maakt de tocht bijzonder?

De route gaat dwars door een bank, door een lift, door een showroom, buiten openingstijden door de Martinitoren, door een parkeergarage, langs de ketels van een bierbrouwer, door de lobby en langs hotelkamers, dwars door een automonteur werkplaats, door tuinen, voorbij informatiebalies en over verschillende verdiepingen. En heel bijzonder: dwars door De Drie Gezusters van Groningen. Iedereen is er al wel eens geweest. Maar rennen langs de draaibar? Dwars door de kroeg?



Muziek

Tijdens The Walkthrough is er ook veel muziek. Van een DJ bij start en finish, een band, een saxofoon speler, een doedelzakspeler, een drumband, van alles komt voorbij. Verspreid langs de route en in de deelnemende gebouwen.



Inschrijven The Walkthrough

Enthousiast? Meld je dan aan voor de tweede editie van The Walkthrough op 2 juni! En finish samen met je loopmaatje midden op de Grote Markt. Inschrijven voor The Walkthrough kan nog tot en met 31 mei 2017.



Aanmoedigen

Heb je een blessure of ben je geen hardloper? Kom de deelnemers van The Walkthrough dan aanmoedigen en geniet mee van de after party op de Grote Markt met live muziek, een DJ, foodtrucks en uiteraard mag een drankje niet ontbreken, bier, fris en wijn is aanwezig. Deel de ervaringen met en van de deelnemers van The Walkthrough!



Voor meer informatie en inschrijven ga naar: www.thewalkthrough.nl