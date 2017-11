Roos Brinkman van Soestdijk verkozen tot Café Top 100 Parel

Wie maakt zich onmisbaar in je zaak? Wie verdient een pluim of wellicht een steuntje in de rug. De Misset Horeca Café Top 100 vroeg ondernemers één werknemer te nomineren als Parel van het Jaar. De mooiste, best gemotiveerde inzending was die van JanBas van Aalderen van Dinercafé Soestdijk in Groningen. Zijn bedrijfsleidster, Roos Brinkman is dan ook verkozen tot De Parel van de Café Top 100 2017.



Ondernemer Jan Bas van Aalderen windt er geen doekjes om. ‘De noteringen in de Café Top 100 hebben we vooral aan Roos te danken.’ Roos (Rosan) Brinkman (29) is al weer zeven jaar in dienst bij Dinercafé Soestdijk, in het hart van het Groningse stadscentrum.



Van Aalderen: ‘Vanaf de dag dat ze achter onze bar kwam te staan, straalde ze uit dat horeca haar vak is en zou blijven.’ Ze stroomde dan ook vrij snel na haar aanstelling als assistent-bedrijfsleider door naar bedrijfsleider. Van Aalderen. ‘Ze heeft enorm veel energie en enthousiasme en weet dit op het hele team over te brengen.’



Jan Bas van Aalderen en Roos Brinkman zijn nu een overnametraject ingegaan. Van Aalderen is ook dáár goed over te spreken. ‘Onze insteek is dat Roos het bedrijf binnen de komende drie jaar gaat overnemen. We hebben samen een plan opgezet, waarin ze reeds anderhalf jaar een mooie bonus ontvangt als cijfers en marges kloppen zoals ze zouden moeten zijn.’

De extra druk die dat met zich meebrengt, kan ze goed aan, zegt Van Aalderen. ‘Ze heeft dit het afgelopen jaar fantastisch gemanaged. Ik ben enorm trots op de berichten die ik van veel van onze gasten mag ontvangen over ons bedrijf en in het bijzonder die over Roos! Zij verdient het meer dan ooit om dit jaar tot de ‘Parel van de Soest’ te worden uitgeroepen.