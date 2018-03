ROOD benoemt Joshua Camera tot ‘Huisjesmelker van het Jaar’

De jongerenafdeling van de SP, ROOD, heeft Joshua Camera en bemiddelingskantoor Spot IN uit Groningen uitgeroepen tot ‘Huisjesmelker van het Jaar 2018’. Daarmee is Camera de slechtste huisbaas van Nederland.

Volgens ROOD klagen de huurders van Camera over illegale bemiddelingskosten, te hoge huren, intimidatie en bedreiging. ROOD-voorzitter Lisa de Leeuw: “Wat deze huisbaas allemaal flikt is echt bizar. Zodra huurders naar de Huurcommissie stappen om hun recht te halen, krijgen ze met Camera te maken en voelen zij zich bedreigd en geïntimideerd. Dit moet echt stoppen.”



Van november 2017 tot en met januari 2018 konden huurders hun huisbaas online nomineren voor de titel Huisjesmelker van het Jaar. In totaal kwamen ruim honderd nominaties uit heel Nederland binnen.



De jury, bestaande uit SP-Kamerlid Sandra Beckerman, ex-huurder van de winnaar van vorig jaar Tiffany Carrilho en ROOD-voorzitter Lisa de Leeuw, kozen Camera En Spot IN unaniem tot slechtste huisbaas.