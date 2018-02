Ronnie Flex komt als Ambassadeur van de Vrijheid naar Groningen

Radiozender 3FM maakte donderdag bekend dat Ronnie Flex & Deuxperience, Fedde Le Grand en My Baby de zogeheten helikopteracts zijn. De rapper treedt op bij de festivals in Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Flevoland.



Ronnie Flex is blij dat hij ambassadeur is. “Voor de Tweede Wereldoorlog heb ik mij altijd al geïnteresseerd. Ik heb er veel over gelezen en veel films over gezien. Op mijn linker bovenarm heb ik een grote tatoeage van Anne Frank. Waarom? Zij is iemand die zo veel positivisme heeft nagelaten. De manier waarop zij schreef .. Zij bleef optimistisch, en dat in een tijd van zo veel gevaar. Het voelt voor mij dan ook logisch om nu Ambassadeur van de Vrijheid te zijn”, aldus Ronnie Flex.



Met twee Edisons, meer dan 250 miljoen views op YouTube, een show in Ahoy en op Pinkpop en Lowlands kan niemand meer om Ronnie Flex heen. Sinds hij in 2015 doorbrak bij het grote publiek met de hit Drank & Drugs, blijft hij zich ontwikkelen. Zo produceerde hij zijn laatste album Rémi grotendeels zelf en laat hij zich met Deuxperience inspireren door zijn Caribische roots.



Het Bevrijdingsfestival heeft nu met Ronnie Flex en Dotan twee absolute headliners. Het festival contracteerde ook al Jungle by Night en Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox.