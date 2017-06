Ron Jans terug naar FC Groningen

De sportjournalisten van het Dagblad van het Noorden waren nieuwsgierig geworden nadat Hans Nijland een nogal uitdagende tweet met een foto van een contract had verstuurd. ,,Voor wie is dit contract?'', zo tweette hij.



Volgens het Dagblad hebben verschillende bronnen inmiddels bevestigd dat Ron Jans terugkeert op het oude nest.



Loopbaan



Jans werd geboren in Zwolle. In het seizoen 1976-77 maakte Jans zijn debuut in het eerste elftal van PEC Zwolle dat toen in de Eerste divisie speelde. Met Jans reikte PEC tot de tweede plaats. Een jaar later werd PEC kampioen en promoveerde naar de Eredivisie. Jans speelde nog vier seizoenen met PEC in de eredivisie en verhuisde in de zomer van 1982 naar FC Groningen.



Als speler van FC Groningen scoorde hij in 1983 een tweetal legendarische goals. Op 23 januari 1983 tijdens de competitiewedstrijd tegen Ajax maakte hij in de slotseconden de gelijkmaker (5–5), nadat Groningen een paar minuten daarvoor nog met 5–3 achterstond, en eerder in de wedstrijd met 2–0 achterstond.



En in de UEFA Cup–wedstrijd tegen Atlético Madrid scoorde Jans één van de drie Groningse doelpunten.



In de zomer van 1984 verhuisde Jans naar Roda JC. Bij Roda speelde hij drie seizoenen, waarna hij een seizoen in Japan speelde bij Mazda Sport, met keeper Dido Havenaar onder trainer Hans Ooft. Na terugkeer uit Japan speelde hij nog drie seizoenen bij Veendam.



Op 11 november 2009 werd bekend dat het seizoen 2009/10 het laatste seizoen voor Jans bij FC Groningen zou zijn. Zijn opvolger werd Pieter Huistra. Met ingang van het seizoen 2010/2011 werd hij coach bij sc Heerenveen. Bij de achterban van FC Groningen zorgde dat voor de nodige commotie. Jans blijft twee seizoenen trainer van de Friezen. Na het seizoen 2011/2012 neemt hij afscheid van Heerenveen en wordt opgevolgd door Marco van Basten. Op 29 mei 2012 tekende Jans een contract bij het Belgische Standard Luik, waar hij de Belg José Riga opvolgde.



Na elf competitiewedstrijden werd hij op 22 oktober 2012 bedankt voor bewezen diensten bij Standard Luik. Hij was de eerste trainer die ontslagen werd in de Eerste klasse in 2012/13; hij wist 13 punten te behalen in 13 wedstrijden.



Op 18 maart 2013 werd bekend dat Jans de nieuwe trainer werd van PEC Zwolle voor het seizoen 2013/14. Jans tekende een contract voor twee jaar. (Bron: Wikipedia)