Rechter: nieuwe woonstudio’s moeten worden afgebroken

De buurman van de pandeigenaar spande een rechtszaak aan omdat ten onrechte op zijn grond gebouwd werd. Toen de bouwers nog maar met de fundering bezig waren, meldde de buurman al dat ze op zijn grond aan het bouwen waren. Toch werd uiteindelijk het hele pand opgetrokken.



Volgens de rechter had de eigenaar van het pand de bouw tijdig kunnen herstellen. Hij nam bewust een risico om het pand af te bouwen. Nu moet het pand in principe binnen drie maanden tegen de vlakte. Doet de eigenaar dat niet, dan kan hij tot 50.000 euro aan dwangsommen krijgen.



Hoger beroep

Het is echter maar de vraag of het pand al zo snel wordt gesloopt, want de maatregel gaat in de ijskast zodra een van de partijen in hoger beroep gaat. Zo’n procedure kan jaren duren.



Zowel de eigenaar van het pand als de buurman spraken ook nog over een schadevergoeding, maar kwamen niet tot een akkoord. Het gat tussen de eis van 70.000 en het aanbod van 15.000 euro is nog te groot.