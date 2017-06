Reacties op nieuw hotel : Van “wow!’ en ‘prachtig!!’ tot ‘beetje saai’

Zo liet op onze Facebookpagina Olaf Jansonius weten het ontwerp ‘Prachtig!!’ te vinden. Tije Jan Ottens schrijft: ‘Mooi, past in een stad als Groningen!’. En Willy Olijdam: ‘ Modern vormgegeven baksteengotiek, zoals je in veel Hanzesteden ziet. Heeft wel wat...’ Maar Getty van der Weij: ‘Beetje saai had wel wat gewaagder gemogen op zo'n prominente plaats ‘. Wat vindt u??? Reageer!