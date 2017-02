PVV komt weer niet naar Groningen voor debat

De PVV is de enige grote landelijke partij die niet meedoet aan het Tweede Kamer Verkiezingsdebat op 1 maart in het Academiegebouw van de RUG. Het is de tweede keer in korte tijd dat de PVV niet reageert op een uitnodiging voor een debat in Noord-Nederland. Vorige week was de partij ook al als enige grote partij afwezig bij het Noordelijk Lijsttrekkersdebat.