Provincie investeert in Eelde; toekomst van luchthaven weer een stuk zekerder

De luchthaven heeft de komende tien jaar 46 miljoen euro nodig om groeiplannen waar te maken.



De aandeelhouders van de luchthaven hebben al aangegeven die plannen te steunen. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo stelden wel als voorwaarde dat ook het bedrijfsleven z’n aandeel zou leveren in de groeiplannen.



Ondernemers betalen mee

De Groningse gedeputeerde Patrick Brouns bevestigt de investering van de provincie en laat weten dat ook ondernemers in de regio met 8,6 miljoen euro over de brug komen. Er komt allerlei bedrijvigheid op en rond de luchthaven. Brouns denkt bijvoorbeeld aan de vestiging van een bedrijf dat vliegtuigonderdelen recyclet en aan horeca en winkels die per vertrekkende passagier een bedrag afdragen. "Dat is voor ons een validatie om ook het geld vrij te geven", zegt Brouns.



Contracten

Ongeveer de helft is al in intentieovereenkomsten en voor de rest van het geld zijn er mondelinge toezeggingen gedaan. "Daar zijn we heel erg blij mee", aldus Brouns.



De provincie heeft ook besloten om de brandweer en de beveiliging uit de exploitatie van het vliegveld te halen. De exploitatie van de terminal wordt straks ondergebracht in een aparte maatschappij. "Daarvoor komt een aanbestedingsprocedure", aldus Brouns.



Munchen

Een deel van het geld, zo'n tien miljoen euro, wordt straks ondergebracht in een routefonds. "Er is nu al een hubverbinding met Kopenhagen, maar er zijn bijvoorbeeld ook gesprekken met Munchen".



Duidelijkheid

De verwachting is dat nu ook de andere aandeelhouders met geld over de brug komen. De verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten moeten daar nog wel een klap op geven. "Ik ga er vanuit dat er voor de zomer duidelijkheid is", besluit de gedeputeerde.