Waarom een Groningse video bij Hoofdstation een "viral" werd

Jef Folkerts uit Groningen was dit weekend op het Hoofdstation in Groningen, toen een groepje jongeren prachtig samen zong bij de piano. Een machiniste van de Spoorwegen kwam er bij staan, en daardoor ontstond een prachtige close harmony. Het ‘kippenvel’ filmpje is een hit op Facebook. Alleen al via de GIC bereikte het in korte tijd meer dan 30.000 mensen en kreeg het 660 ‘likes’. Waarom iedereen het zo mooi vindt is lastig te zeggen. Misschien ook vanwege de optimistische uitstraling, en de onuitgesproken boodschap in deze verwarrende tijden: “Zó kan het ook, en zo gaan wij in Gróningen met elkaar om!” ? Wat denkt u?