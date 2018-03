Politie zoekt vermiste man uit Ulrum

De man rijdt in een zwarte Peugeot 308 met het kenteken 19-XX-PB. Goeree is ongeveer 1.90 meter lang, heeft grijs-blond haar en blauwe ogen. Toen hij vertrok had de man een blauw bomberjack aan.



De politie laat weten dat er iets in de privésituatie is gebeurd, dat aanleiding geeft tot grote zorgen. Ook de familie is druk op zoek naar de man. Ze doen dat via sociale media.



Iedereen die de man heeft gezien of andere informatie heeft, wordt verzocht zich te melden bij de politie.