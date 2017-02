Politie zet rijdende camper in bij controle: 248 bonnen uitgedeeld

Er werd vooral gecontroleerd op niet handfree bellen. Volgens de politie vond de controle bewust plaats vanuit een camper omdat er vanaf grotere hoogte meer zicht is op wat er in een auto gebeurt. Achter de camper reden meerdere onopvallende politieauto’s die de automobilisten na een overtreding staande konden houden.



Volgens de politie zijn er 214 bestuurders op de bon gegaan omdat zij tijdens het rijden hun mobiele telefoon in de hand hielden. Daarbij ging het om 149 automobilisten en 65 vrachtwagenchauffeurs.



Ook gingen er nog elf hardrijders op de bon en ook voor onder andere rechts inhalen en het gebruik van de vluchtstrook zijn bekeuringen uitgedeeld.