Politie vindt tien gestolen fietsen in inbrengwinkel

De politie had een onderzoek ingesteld naar de winkel nadat verschillende mensen hier hun gestolen fiets hadden zien staan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er sprake was van heling.



De verdachte werd daarop aangehouden. Tijdens de aanhouding zijn tien fietsen in beslag genomen, waarvan er zeven gesignaleerd stonden als gestolen. De overige drie fietsen waren dusdanig bewerkt dat er geen serienummer terug te vinden was.



Volgens de politie kon de eigenaar geen inkoopadministratie overleggen. De verdachte werd 23 januari aangehouden, maar is een paar dagen later in opdracht van de Officier van Justitie weer in vrijheid gesteld.