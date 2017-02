Politie pakt overlast veroorzakende dealers op

De politie in Groningen heeft woensdag twee Rotterdammers aangehouden op verdenking van drugshandel. Het tweetal zou volgens de politie al ruim een jaar in en rondom de Groningse binnenstad in harddrugs handelen. Diverse bewoners trokken bij de politie aan de bel omdat de handel voor overlast zorgde.

De politie besloot daarop de Rotterdammers in de gaten te houden. Zo werd hun verblijfplaats achterhaald en hun handel in kaart gebracht.



Nadat de officier van justitie woensdag daartoe toestemming verleende, werden de twee mannen aangehouden. Eén van hen in een woning in de stad, de andere kreeg een stopteken terwijl hij in een auto door de stad reed.



Na de aanhoudingen doorzocht de politie twee woningen. Daarbij werd onder meer geld en harddrugs gevonden en in beslag genomen.



In één van de woningen werden twee Stadjers van 53 en 55 jaar oud aangetroffen. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om verslaafden. Ook deze twee mannen zijn aangehouden.