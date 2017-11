Politie houdt vermoedelijke Korrewegschutter Azim A. aan

Een arrestatieteam van de politie heeft maandag in Groningen de gezochte Azim A. aangehouden. De 20-jarige Groninger wordt ervan verdacht op 15 oktober zonder aanwijsbare reden een 21-jarige student op de Korreweg te hebben neergeschoten.

A. werd maandagmiddag aangehouden in een woning aan de Duindoornstraat in de wijk Selwerd. Ook twee andere personen die in de woning aanwezig waren, zijn aangehouden. Volgens de politie verliep de actie van het arrestatieteam zonder problemen.