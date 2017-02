Politie houdt dakloze man aan voor serie inbraken in Beijum en De Hunze

De Groningse politie heeft een 32-jarige dakloze man aangehouden op verdenking van het plegen van minimaal negen woninginbraken in de wijken Beijum en De Hunze.

In de laatste twee maanden van 2016 werden inwoners van Beijum en De Hunze regelmatig opgeschrikt door diefstal uit hun woning. De inbreker gooide meestal overdag een steen door een ruit en nam vervolgens waardevolle spullen mee uit de woning.



De politie kwam de nu opgepakte verdachte op het spoor dankzij een oplettende burger. De verdachte probeerde de buit van een inbraak in te leveren bij een pandjeshuis. Toen de goederen niet werden geaccepteerd, liet de verdachte ze achter op straat. Een getuige belde hierover de politie.



De man wordt verdacht van negen inbraken, maar de politie sluit niet uit dat hij ook verantwoordelijk is voor andere strafbare feiten.

De man, een bekende van politie en justitie, is in bewaring gesteld.