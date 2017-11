Politie: dood student Herewegviaduct was ongeval

De 21-jarige student die zondagochtend 1 oktober levenloos werd aangetroffen op het spoor onder het Herewegviaduct in de stad is om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. Dat concludeert de politie na onderzoek.

De politie startte direct na de dood van de jongen een groot onderzoek. Camerabeelden uit de omgeving werden opgevraagd en getuigen werd gevraagd zich te melden.



Volgens de politie blijkt uit het onderzoek dat de student niet het slachtoffer is geworden van een misdrijf, maar dat het om een noodlottig ongeval ging. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.