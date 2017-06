Plannen nieuwe hotel Grote Markt gepresenteerd

Tijdens het festival Let’s Gro in november vorig jaar presenteerde Müller zijn eerste schetsen voor het hotel. Het publiek werd hierop om een reactie gevraagd. Hierop reageerden meer dan 1.500 mensen op de schetsen die digitaal gepresenteerd werden. De meerderheid van deze mensen sprak zich uit voor een klassieke gevel.



Collega-architecten, eveneens werkzaam in het gebied Grote Markt oostzijde/ Groninger Forum, discussieerden in maart van dit jaar over de eerste uitwerking van de schetsen. Ook de Welstand werd om een reactie gevraagd.



Ontwerp WestCord hotel



Thomas Müller werkte vervolgens zijn schetsen verder uit voorzien van al deze reacties en meningen tot een ontwerp, dat maandagavond 26 juni aan het publiek gepresenteerd wordt.



De oplevering van het hotel wordt in 2019 verwacht.

Presentatie begint om 20.00 uur in het Groninger Forum, Hereplein 73.