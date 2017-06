Plan voor restaurant in Voorwaarts Voorwaarts

De oude koftjalk uit 1899 ligt op dit moment werkloos in de Groningse Oosterhaven. Volgens het Dagblad van het Noorden is er geen geld meer voor een opknapbeurt van een ton, die nodig is.



Het plan voor een restaurant komt van Ineke de Boer van Café De Sleutel en Gerard Speld, oud-scheepswerfeigenaar en oud-voorzitter van de inmiddels opgedoekte stichting die de Voorwaarts Voorwaarts onderhield.



De initiatiefnemers willen wel investeren in het ombouwen van het schip tot restaurant met dakterras. De motor hoeft dan niet meer te worden opgeknapt en dat scheelt geld. Voorwaarde is echter wel dat het schip vlakbij De Sleutel komt te liggen, zodat het restaurant vanaf de wal kan worden geëxploiteerd.



Pal voor de deur lijkt volgens het Dagblad geen mogelijkheid te zijn, maar om de hoek zou nog wel plek zijn. De gemeente Groningen kent het plan nog niet, maar wethouder Joost van Keulen zegt altijd open te staan voor goede initiatieven.