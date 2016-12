Pieterburen vangt door 'kerststorm' gestrande zeehondenpups op

De zeehondencrèche in Pieterburen heeft zijn noodopvang moeten openen voor 15 ontheemde huilers. De jonge zeehonden werden in eerste instantie opgevangen op Terschelling, maar daar kon men de drukte niet meer aan. De huilers kunnen nu in Pieterburen bijkomen van de ‘kerststorm’ die op Tweede Kerstdag over het Waddengebied raasde.

Het gaat om grijze zeehondenpups die tijdens de storm op Terschelling waren terechtgekomen. De pups werden daar opgevangen in de pas geopende zeehondenopvang, maar vanwege de drukte kon men het daar al snel niet meer aan. Daarom ontfermt Pieterburen zich nu over de diertjes.



Op de andere Waddeneilanden kwamen ook veel pups terecht. Hier hebben lokale vrijwilligers in samenwerking er voor gezorgd dat de jonge dieren vooral rust krijgen en worden ze een aantal dagen geobserveerd. Grijze zeehonden blijven de eerste weken van hun leven aan land en de moeder laat ze vaak lange tijd alleen. Ze maken zelfs een periode van vasten door, alvorens ze zelfstandig het water opzoeken.



Daarom roept Zeehondencentrum Pieterburen op tot afstand ten opzichte van zeehonden, met name de witte pups. Zij lijken misschien in nood, maar in de meeste gevallen zijn ze al ‘afgespeend’. Dit betekent dat de moeder al klaar is met het zogen van de pups en dat ze het zelf moeten gaan rooien. In andere gevallen is dit nog niet zo, maar is de moeder vaak wel in de buurt.