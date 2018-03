Pete Hoekstra, Amerikaanse ambassadeur, terug in geboortestad

De ambassadeur van de Verenigde Staten, Pete Hoekstra, brengt sinds gisteren een werkbezoek aan zijn geboortestad. Precies 64 jaar geleden werd hij geboren in Huize Tavenier. Hij woonde de eerste drie jaar van zijn leven in Groningen, waarna hij naar Amerika emigreerde. Op de foto ambassadeur Pete Hoekstra en burgemeester Peter den Oudsten in de hal van het stadhuis met de zojuist overhandigde geboorteakte. (Meer foto's op GIC.nl)