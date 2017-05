Papiermolen blijft woensdag extra lang open

Het zwembad zou eigenlijk om zeven uur al dicht gaan, maar via internet werd bekend gemaakt dat je een uurtje langer kunt afkoelen.

De Papiermolen heeft sinds dit jaar flexibele openingstijden. Als de weersvoorspellingen goed zijn en het warmer wordt dan 24 graden, dan kunnen ze de openingstijden verlengen tot acht of zelfs negen uur ’s avonds.

Het zwembad is na de winterstop nog maar net open. Het is dan ook best wel bijzonder dat de flexibele openingstijden nu al worden ingezet.